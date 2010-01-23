В БЮТ возмущены словами Януковича о месте женщины

Председатель фракции БЮТ в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА считает унижением возможностей всех женщин высказывание лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что место женщины на кухне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, Т.МЕЛИХОВА напомнила В.ЯНУКОВИЧУ, что во фракциях Партии регионов всех уровней также работают женщины. Более того, по ее словам, женщины работают врачами, учителями, водителями, учеными, даже космонавтами, и при этом они успевают воспитывать своих детей и хранить семейный очаг.

«Если «место женщины на кухне» - жизненное кредо В.ЯНУКОВИЧА, это его личное дело. Но он не имеет права унижать женщин Украины подобными шовинистическими высказываниями - мы живем в европейском государстве, в третьем тысячелетии», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Она добавила, что вряд ли может себе представить, чтобы, например, оппозиция правительства Германии сделала подобного рода заявление в отношении Ангелы МЕРКЕЛЬ, указав ей, где она должна находиться и что там делать.

«Ведь это будет расценено как проявление гендерного шовинизма, что является категорически недопустимым в демократическом обществе. Я не хочу обсуждать, где место самого В.ЯНУКОВИЧА за то, что он украл у украинского народа более ста гектаров правительственной резиденции Межигорья», - добавила председатель киевской фракции БЮТ.

Т.МЕЛИХОВА призвала всех женщин Киева и Украины поддержать своим голосованием 7 февраля кандидата на пост Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая защищает права граждан Украины независимо от пола.

«Виктор ЯНУКОВИЧ просто боится умного и сильного соперника Юлию ТИМОШЕНКО, пытаясь подобными заявлениями ее «нейтрализовать». Однако, задумывался ли он, как на такие слова отреагировали бы Маргарет ТЕТЧЕР, Мадлен ОЛБРАЙТ или Тарья ГАЛОНЕН?», - поинтересовалась депутат Т.МЕЛИХОВА.

После оглашения тезиса В.ЯНУКОВИЧА о том, что «свои прихоти женщина должна показывать на кухне» в отношении Ю.ТИМОШЕНКО мировые СМИ обвинили его в неуважительном отношении к женщинам, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН выразила убеждение, что кандидату в президенты В.ЯНУКОВИЧУ не о чем дебатировать с его соперником Ю.ТИМОШЕНКО, и поэтому он вряд ли будет принимать участие в теледебатах.

Позже сам В.ЯНУКОВИЧ предложил Ю.ТИМОШЕНКО реализовать на кухне свою женскую прихоть относительно проведения дебатов накануне второго тура выборов главы государства.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО опять пригласила В.ЯНУКОВИЧА принять участие в предвыборных дебатах.