Партия Ющенко уже «сыта» политическими блоками?

Партия «Наша Украина» на парламентские выборы пойдет самостоятельно, заявляет руководитель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», в интервью «5 каналу» он сказал, что действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО продолжит заниматься активной политической деятельностью и поведет «Нашу Украину» на местные и парламентские выборы.

«Тот, кто войдет в парламент, не только имеет шанс стать премьер-министром, для него досягаемы любые должности в государстве. ЮЩЕНКО был, есть и останется активным в украинской политике на ближайшие годы», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Также он заметил, что у В.ЮЩЕНКО есть одна политическая партия – «Наша Украина», которая на парламентские выборы пойдет самостоятельно.

«Все решения, принятые учредительными собраниями, съездами, советами, обязывают «Нашу Украину» идти на парламентские выборы только как самостоятельную партию. Заседание политсовета еще раз подтвердило такое решение. О других возможных конфигурациях речь не идет. Дискуссии о будущем блоке являются надуманными, и говорить о каких-либо объединениях - преждевременно», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.