Призывы голосовать против всех приведут к президентству Януковича

Призывы бывших кандидатов в президенты Виктора ЮЩЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО к избирателям голосовать во втором туре против всех будут способствовать избранию Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ на пресс-конференции в Киеве.

Он объяснил, что такая позиция демобилизует “помаранчевый” и национал-демократический электорат, который будет голосовать “против обоих прокремлевских кандидатов, а следовательно – это значит, что Президентом становится ЯНУКОВИЧ”.

“Эти политики, которые призывают голосовать против всех, должны честно сказать своим избирателям: если мы голосуем против всех и высказываем свое “фе” обоим кандидатам, тогда, очевидно, Президентом становится ЯНУКОВИЧ в силу того, что его электорат уже был мобилизован в первом туре”, - отметил А.ГАРАНЬ.

Президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ также считает, что главой государства станет тот кандидат, который больше активизирует собственный электорат.

“Это задача номер один для кандидатов. Вокруг этого будет идти основная борьба”, - считает эксперт.

Второй задачей кандидатов в президенты, отметил И.ЖДАНОВ, является борьба за голоса избирателей, которые проголосовали в первом туре за других политиков.

В то же время И.ЖДАНОВ напомнил, что сейчас позиция Сергея ТИГИПКО, который в первом туре занял третье место, не поддерживать во втором туре ни одного из двух кандидатов, останется неизменной. “Хотя Юлия Владимировна сделала ход на опережение, предложив ТИГИПКО в любом случае должность премьер-министра, несмотря на его поддержку или неподдержку во втором туре”, - отметил политолог.

Эксперт также выразил убеждение, что, несмотря на позиции лидеров, избиратели самостоятельно будут определяться в своих политических вкусах во втором туре, и призывы кандидатов, которые не прошли в него, не будут иметь решающего влияния на них.

Поэтому И.ЖДАНОВ считает, что шансы В.ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО на победу на президентских выборах остаются “50 на 50”.

В свою очередь, руководитель центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что выборы проходят под трендом “протеста и новой надежды”.

“Второй тур состоится в чистом виде: кандидат от власти и кандидат от оппозиции. И протестность будет определяющей с точки зрения настроений людей”, - считает эксперт.