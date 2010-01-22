Кто заказал миллионы лишних бюллетеней?

Заявления Партии регионов о том, что БЮТ пытается напечатать 1,5 млн. лишних бюллетеней перед вторым туром выборов, есть ни что другое, как «дезинформация с элементами провокации».

Об этом сказал член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Заявления «регионалов» о печати каких-то там бюллетеней нашей политической силой даже по формально юридическим причинам является абсурдными», - заявил народный депутат.

По словам В.ПИЛИПЕНКО, поскольку Центральная избирательная комиссия до настоящего времени не объявила официально результаты первого тура и не утвердила официально двойку кандидатов на второй тур, комбинат «Украина» еще не получал заказа на бюллетени на второй тур. “Поэтому россказни регионалов о том, что БЮТ вместе с заказанными пытается напечатать еще и лишние, являются самой «обычной ложью», - подчеркнул он.

«Регионалы распустили эти сплетни, чтобы нагнать истерику и легализовать печать бюллетеней за своего кандидата ЯНУКОВИЧА», - считает бютовец.

В.ПИЛИПЕНКО также опроверг информацию регионалов, что несколько депутатов от БЮТ сегодня присутствовали на комбинате «Украина».

«У каждой фракции есть контрольные группы депутатов, которые имеют право присутствовать во время печати бюллетеней. Как только группа с БЮТ поедет смотреть, как будут печатать бюллетени, мы позовем с собой и коллег из Партии регионов», - пообещал В.ПИЛИПЕНКО.