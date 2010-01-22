ПР обвиняет Тимошенко в захвате типографии, где печатают бюллетени

В Партии регионов заявляют о незаконных действиях со стороны Кабинета Министров по смене руководства полиграфического комбината «Украина» с целью печати дополнительных 1,5 млн. бюллетеней в пользу кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Василий ГРИЦАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по имеющейся у него информации, целью штаба кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО является смена руководства полиграфического комбината «Украина», в результате чего новое руководство должно обеспечить незаконную печать дополнительных 1,5 млн. бюллетеней, которые должны будут использованы во втором туре выборов Президента в интересах кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.

Ради этого, сообщил В.ГРИЦАК, должностные лица Секретариата Кабмина и руководство Министерства финансов, в управлении которого находится полиграфкомбинат «Украина», незаконно, в ручном режиме, внесли изменения в устав этого предприятия. Как результат - приказом исполняющим обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО исполняющим обязанности генерального директора полиграфического комбината был назначен Владимир ХОМКО. Как подчеркнул народный депутат, задача нового и.о. гендиректора - обеспечение незаконной печати 1,5 млн. бюллетеней в интересах кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО.

При условии, если эту задачу не удастся выполнить, сообщил В.ГРИЦАК со ссылкой на свою информацию, В.ХОМКО должен будет пустить на территорию предприятия специально подготовленных людей, задачей которых было бы уничтожение полиграфического оборудования предприятия.

В.ГРИЦАК сообщил, что сегодня в 14 часов новый и.о. гендиректора в сопровождении должностных лиц Секретариата Кабмина и заместителя министра финансов Валерия АЛЁШИНА под силовым прикрытием лиц в черных куртках и черных шапочках прибыл на территорию полиграфкомбината «Украина». В то же время, отметил В.ГРИЦАК, на полиграфическом предприятии также находится группа народных депутатов от Партии регионов, которые должны не допустить «рейдерского захвата полиграфкомбината «Украина» и незаконной печати 1,5 млн. дополнительных бюллетеней, а следовательно - фальсификации и срыва выборов».

В.ГРИЦАК также сообщил, что отмеченные действия Кабинета Министров по изменению устава полиграфкомбината «Украина», а также приказ Минфина о назначении нового руководителя предприятия в настоящее время обжалуются в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, член фракции БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО раньше отметил, что заявления Партии регионов о том, что БЮТ пытается напечатать 1,5 млн. лишних бюллетеней перед вторым туром выборов, является ничем иным, как «дезинформацией с элементами провокации».

«Регионалы распустили эти слухи, чтобы нагнетать истерику и легализовать печать бюллетеней за своего кандидата ЯНУКОВИЧА», - считает БЮТовец.