В ПР говорят, что дешевого газа не будет
08:19, 22 января 2010Политика
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"Слишком много проблем"
Сейчас рано говорить о снижении цен на газ.
Об этом заявила депутат от Партии регионов Ирина Акимова в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, снизятся ли цены на газ в случае победы лидера регионалов Виктора Януковича на выборах президента.
"О спуске цен говорить сейчас рано, если вообще возможно", - отметила она.
"Цены снизить, тем более в течении одного месяца после прихода к власти, невозможно. Слишком много проблем было накоплено правительством Юлии Тимошенко в этой сфере в течении 2009 года", - сказала Акимова.
"Опустить цены на газ можно только в случае, если будут пересмотрены газовые договоренности с Россией", - подчеркнула она.
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