В ПР говорят, что дешевого газа не будет

Сейчас рано говорить о снижении цен на газ.

Об этом заявила депутат от Партии регионов Ирина Акимова в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, снизятся ли цены на газ в случае победы лидера регионалов Виктора Януковича на выборах президента.

"О спуске цен говорить сейчас рано, если вообще возможно", - отметила она.

"Цены снизить, тем более в течении одного месяца после прихода к власти, невозможно. Слишком много проблем было накоплено правительством Юлии Тимошенко в этой сфере в течении 2009 года", - сказала Акимова.

"Опустить цены на газ можно только в случае, если будут пересмотрены газовые договоренности с Россией", - подчеркнула она.

Украинская правда