Эксперт увидел, что ПР теряет монополию на востоке
Голобуцкий про перспективы Януковича
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что кандидату на пост Президента Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ сложно говорить о задачах по приросту «чужих» голосов, поскольку динамика электоральных потерь для него выглядит угрожающе.
Об этом речь идет в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, текст которого передан агентству УНИАН.
«В январе 2010 года ЯНУКОВИЧ потерял более 1,5 млн. избирателей в сравнении с первым туром прошлых президентских выборов 2004 года. Поэтому перед вторым туром его команда будет заниматься не столько борьбой за чужого избирателя, сколько поддержкой мотивации собственного», - убежден эксперт.
При этом он подчеркнул: «На одном только Донбассе – идеологической основе его электорального ресурса – кандидат от ПР потерял около 900 тыс. голосов. Именно в этом заключается главный позитивный результат команды кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в этом регионе».
По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, высокий отток идеологического избирателя В.ЯНУКОВИЧА и позитивная динамика кандидата на пост Президента Сергея ТИГИПКО являются «свидетельством разрушения монопольных схем ПР» на Востоке.
В этом контексте политолог отметил, что по сравнению с результатами предыдущих президентских выборов, «ЯНУКОВИЧ существенно теряет электорат на Донбассе, в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Причем это его идеологический избиратель, который не сразу пришел к ТИМОШЕНКО. Однако морально такой избиратель уже готов проголосовать не за ТИГИПКО, а против ЯНУКОВИЧА».