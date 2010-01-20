Эксперт увидел, что ПР теряет монополию на востоке

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что кандидату на пост Президента Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ сложно говорить о задачах по приросту «чужих» голосов, поскольку динамика электоральных потерь для него выглядит угрожающе.

Об этом речь идет в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, текст которого передан агентству УНИАН.

«В январе 2010 года ЯНУКОВИЧ потерял более 1,5 млн. избирателей в сравнении с первым туром прошлых президентских выборов 2004 года. Поэтому перед вторым туром его команда будет заниматься не столько борьбой за чужого избирателя, сколько поддержкой мотивации собственного», - убежден эксперт.

При этом он подчеркнул: «На одном только Донбассе – идеологической основе его электорального ресурса – кандидат от ПР потерял около 900 тыс. голосов. Именно в этом заключается главный позитивный результат команды кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО в этом регионе».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, высокий отток идеологического избирателя В.ЯНУКОВИЧА и позитивная динамика кандидата на пост Президента Сергея ТИГИПКО являются «свидетельством разрушения монопольных схем ПР» на Востоке.

В этом контексте политолог отметил, что по сравнению с результатами предыдущих президентских выборов, «ЯНУКОВИЧ существенно теряет электорат на Донбассе, в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Причем это его идеологический избиратель, который не сразу пришел к ТИМОШЕНКО. Однако морально такой избиратель уже готов проголосовать не за ТИГИПКО, а против ЯНУКОВИЧА».