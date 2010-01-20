Кириленко хочет, чтобы депутатов не назначали "один вождь и другая вождь"
Политик - за изменение закона сейчас
Председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко предлагает еще до второго тура президентских выборов принять законы относительно изменения избирательной системы. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал с парламентской трибуны.
Кириленко отметил, что депутатская группа «За Украину!» уже давно внесла в парламент законопроекты относительно возвращения к мажоритарной системе на выборах в местные советы и относительно введения пропорциональной системы на выборах в парламент.
Ведь, по его словам, нынешний избирательный закон создал условия, при которых «один вождь и другая вождь сами назначают себе депутатов и они потом пять лет нажимают кнопочки».
Лидер партии «За Украину!» отмечает, что депутаты должны отчитываться не перед партийными вождями, а перед избирателями. «Депутата давно, и центрального, и местного, нужно вернуть людям, - убежден Кириленко, - Поэтому мы предлагаем, чтобы кандидаты, которые уже сошли с избирательной дистанции, сейчас внесли эти вопросы в повестку дня и мы уже ко второму туру проголосовали изменения в избирательную систему».