Кириленко хочет, чтобы депутатов не назначали "один вождь и другая вождь"

Председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко предлагает еще до второго тура президентских выборов принять законы относительно изменения избирательной системы. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом политик сказал с парламентской трибуны.

Кириленко отметил, что депутатская группа «За Украину!» уже давно внесла в парламент законопроекты относительно возвращения к мажоритарной системе на выборах в местные советы и относительно введения пропорциональной системы на выборах в парламент.

Ведь, по его словам, нынешний избирательный закон создал условия, при которых «один вождь и другая вождь сами назначают себе депутатов и они потом пять лет нажимают кнопочки».

Лидер партии «За Украину!» отмечает, что депутаты должны отчитываться не перед партийными вождями, а перед избирателями. «Депутата давно, и центрального, и местного, нужно вернуть людям, - убежден Кириленко, - Поэтому мы предлагаем, чтобы кандидаты, которые уже сошли с избирательной дистанции, сейчас внесли эти вопросы в повестку дня и мы уже ко второму туру проголосовали изменения в избирательную систему».