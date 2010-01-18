Фельдман думает, что Тимошенко в Харькове переберет 10% голосов

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН считает, что в первом туре президентских выборов в Харьковской области против кандидата на пост Президента, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО боролись одновременно все остальные кандидаты, местная власть и административный ресурс районных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его словам, конкуренты вели достаточно жесткую кампанию против Ю.ТИМОШЕНКО.

«На избирательных участках Харьковщины велась открытая агитация за одного из кандидатов, за день до выборов делались массовые рассылки черного пиара. Были зафиксированы также многочисленные факты фальсификаций, например – вынос бюллетеней за пределы участков, выдача бюллетеней сторонним лицам, отказ во внесении изменений в списки сторонникам Ю.ТИМОШЕНКО, паспортные данные которых были искажены», – передает слова А.ФЕЛЬДМАНА его пресс-служба.

В то же время, второе место Сергея ТИГИПКО по результатам первого тура в области А.ФЕЛЬДМАН объясняет тем, что этому кандидату на пост Президента никто не мешал в проведении избирательной кампании – ни местные власти, ни политические конкуренты, а «большая часть «регионалов» и представителей президентской вертикали на местах оказывала открытую поддержку С.ТИГИПКО».

Вместе с тем, результаты первого тура выборов на Харьковщине А.ФЕЛЬДМАН назвал целиком прогнозируемыми: «Мы изначально ориентировались в Харькове на создание задела под второй тур выборов, на котором результат в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО должен быть удвоен. Могу с уверенностью сказать, что из всех кандидатов Ю.ТИМОШЕНКО вела самую содержательную и корректную избирательную кампанию в Харькове».

Во втором туре, убежден А.ФЕЛЬДМАН, «состоится перераспределение около 10% голосов в пользу Ю.ТИМОШЕНКО, повысится явка наших избирателей, многие чиновники перестанут вести «двойную игру» и «подрывную работу».

Как сообщал УНИАН, по предварительным подсчетам, сегодня на 12.00 (обработано 85,43% бюллетеней) в Харьковской области лидерами президентских выборов являются Виктор ЯНУКОВИЧ (52,3%), С.ТИГИПКО (17%) и Ю.ТИМОШЕНКО (10,1%).