В Госдуме РФ говорят, что ожидали провала Ющенко

Предсказуемыми и закономерными считает первый зампред думского комитета по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ предварительные итоги выборов президента Украины.

"Провал ЮЩЕНКО - самый ожидаемый итог. Никто не сомневался, что эпоха оранжевого президента, а следовательно, и линия на конфронтацию с Россией в украинской политике подошла к концу", - заявил ИТАР-ТАСС депутат.

Он убежден, что кто бы сейчас ни встал у руля в Киеве - ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ - российско-украинские отношения существенно продвинутся вперед.

"Мы вступаем в пору более прагматичных отношений. Будет легче договариваться и не будет стремления создавать провокации и нагнетать проблемы", - считает Л.СЛУЦКИЙ.

В то же время российский оппозиционный деятель Борис НЕМЦОВ удивлен результатами Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея ТИГИПКО. "На меня сильное впечатление произвел удивительно хороший результат ТИМОШЕНКО", - сказал политик.

Б.НЕМЦОВ обратил внимание, что ТИМОШЕНКО - премьер, отвечает за социально-экономическое положение в стране. "Страна находится в глубочайшем экономическом кризисе. Это худший в мире результат", - подчеркнул Б.НЕМЦОВ.

"И этот человек набирает очень много процентов голосов. Это означает, что Юлия Владимировна очень талантливый, харизматичный человек, политик", - отметил он.

В качестве примера Б.НЕМЦОВ вспомнил о заявлении Ю.ТИМОШЕНКО о том, что В.ЯНУКОВИЧ проиграл выборы: "Никто даже не засмеялся. Наверное, так поверили".

По мнению Б.НЕМЦОВА, во втором туре у В.ЯНУКОВИЧА очень сложная ситуация: "Ему придется участвовать в дебатах, иначе его назовут трусом".

"Боюсь, что ему с его моторикой, харизмой очень трудно будет выиграть у Юлии Владимировны. С другой стороны, его отказ будет странно воспринят в том числе его сторонниками", - считает он.

Также на Б.НЕМЦОВА очень сильное впечатление произвел успех Сергея ТИГИПКО. По его мнению, С.ТИГИПКО поддержали люди, разочаровавшиеся в Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕ. "Потом они вдруг увидели образованного, профессионального, грамотного, абсолютно не популистски настроенного человека с, на мой взгляд, очень приличной экономической программой", - отметил Б.НЕМЦОВ.

"Я считаю, что это абсолютно блестящий результат", - добавил он.

Комментируя поведение России в ходе украинских выборов, Б.НЕМЦОВ отметил, что "наши начальники вели себя более сдержанно, чем 5 лет назад". "Тогда они вели себя, как слон в посудной лавке. Дважды поздравляли ЯНУКОВИЧА и он проиграл. Сглазили", - добавил политик.

По мнению Б.НЕМЦОВА, "ЯНУКОВИЧ, несмотря на свою внешнюю мощь и силу - вряд ли будет сильным президентом". "У ТИМОШЕНКО наоборот - она миниатюрная женщина, но президентом будет таким, что мало не покажется. Она будет пытаться всех построить и стройными рядами повести. Но украинский народ свободолюбивый и стройными рядами ходить не очень любит", - отметил он.