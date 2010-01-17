Ющенко сожалеет, что Грузию используют для манипуляций в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сожалеет, что некоторые политические силы пытаются использовать грузинский народ в неблагородных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию вокруг отказа ЦИК регистрировать более 2 тыс. наблюдателей из Грузии.

«По моему мнению, здесь много цинизма, много неправды, где, к сожалению, к Украине продемонстрировано не лучшее отношение», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, большинство политиков расценивает планы зарегистрировать этих наблюдателей как попытки внести деструктив в избирательную кампанию.

«Я могу сказать лишь одно – я сожалею по этому поводу, что Грузию и наш любимый грузинский народ используют для манипуляций в Украине. Но это еще раз говорит о том, кем являются некоторые наши лидеры и куда они тянут, и на каких чувствах они работают», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 января ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправной бездеятельность ЦИК в отношении отказа рассмотрения обращения Грузии о регистрации официальных наблюдателей от этой страны, и обязал ЦИК на ближайшем заседании рассмотреть этот вопрос.

Сегодня председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ сообщил, что Высший административный суд Украины принял решения, которым рекомендует комиссии рассмотреть вопрос о регистрации грузинских наблюдателей на выборах Президента Украины.