В России открылись 5 избирательных участков по украинским выборам

На территории Российской Федерации открылись 5 избирательных участков по выборам Президента Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сказал пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

По его словам, избирательные участки открылись в здании Посольства Украины в Москве, а также в четырех генеральных консульствах - в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени и Владивостоке.

О.ВОЛОШИН отметил, что раньше всего из-за разницы во времени открылся избирательный участок во Владивостоке – в полночь по киевскому времени.

«Все избирательные участки работают в штатном режиме» - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН на избирательном участке №78 (Москва), который охватывает 38 субъектов РФ, на консульском учете состоят около 32 тысяч граждан Украины. По всей России в целом зарегистрировано около 58 тысяч украинских граждан.

В соответствии с решением Конституционного Суда Украины и соответствующим разъяснением Центральной избирательной комисии, проголосовать имеют право также украинцы, которые в силу определенных причин оказались на территории данного участка и могут предоставить документы, подтверждающие их законное пребывание в РФ, и удостоверение личности.