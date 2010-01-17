Суд запретил вносить изменения в списки избирателй в день голосования

Киевский апелляционный административный суд упразднил решение Центральной избирательной комиссии, которое позволяло вносить в день голосование в списки избирателей изменения по решению участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщил представник Юлії Тимошенко в суде Руслан Кирилюк.

Он отметил, что ЦИК принял такое решение пересматривая решение Кременчугской окружной избирательной комиссии (Полтавская обл.), которая не позволила вносить после 14 января никакие изменения по решению участковых избирательных комиссий. Центральная избирательная комиссия это решение отменила, а Апелляционный административный суд отменил решение ЦИК.

Таким образом, в день голосования 17 января и 7 февраля по решению участковых избирательных комиссий вообще нельзя вносить никакие изменения в списки избирателей.

Руслан Кирилюк подчеркнул, что в этом споре поставлена точка, и Центральная избирательная комиссия этот спор проиграла.