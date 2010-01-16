Суд постановил: голосование дома - только по справке

Апелляционный административный суд Киева принял решение, что голосование на дому на выборах Президента Украины должно проходить исключительно с подтверждением медицинской справкой. Об этом заявил представитель кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО в судах Валерий ПИСАРЕНКО.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, решение суда, принятое в субботу, окончательное и обжалованию не подлежит.

Он отметил, что таким образом суд "поставил точку в споре о возможности фальсификаций выборов при голосовании на дому", отметил В.ПИСАРЕНКО.

"В связи с этим любые попытки осуществлять голосование за пределами избирательных участков без подтверждения медицинской справкой являются фальсификацией выборов, и такие действия будут квалифицированы согласно с Криминальным кодексом Украины", - сказал представитель Ю.ТИМОШЕНКО.

Он также сообщил, что в субботу соответствующее решение суда будет разослано всем кандидатоам на должность президента, наблюдателям и членам избирательных комиссий.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что будет установлен жесткий контроль за выполнением решения суда.

Как сообщал УНИАН, БЮТ неоднократно отмечал, что голосование на дому без любого документального подтверждения о неспособности избирателя голосовать самостоятельно открывает путь к фальсификациям, которые собираются совершать сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО также заявлял, что за сфальсифицированные заявления о голосовании дома установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.