Глава ЦИК России приедет в Украину на второй тур

Председатель российской Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил, что поедет в качестве наблюдателя на выборы Президента Украины. Это произойдет в том случае, если ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов, и будет назначен второй тур голосования, сообщает Лента.ру.

В.Чуров отметил, что российские наблюдатели на украинских выборах уже представлены. По его словам, коллеги по ЦИК и представители избирательных комиссий ряда российских регионов будут следить за ходом выборов в составе различных международных миссий, в частности, миссии ОБСЕ.