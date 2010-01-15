Яценюк: у нас, в отличие от Януковича и Тимошенко, есть время

Кандидат на пост Президента Украини, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК призывает своих сторонников и активистов партии защитить свой выбор 17 января 2010 года. Об этом он сказал во время телемоста с активом региональных организаций партии .

Как сообщили УНИАН, в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, он подчеркнул, что «Фронт перемен » - единственная сила, кроме Блока Юлии ТИМОШЕНКО и Партии регионов ЯНУКОВИЧА, которая имеет структуры во всех регионах, которая полностью смогла обеспечить персональный состав всех избирательных комиссий и наблюдателей, которая провела эту избирательную кампанию «на идеологии, на содержании, доказываю позицию, а не на роликах, мультфильмах, политической лжи и разного рода политических технологиях ».

А.ЯЦЕНЮК убежден в победе. “Я убежден в том, что альтернативы в Украине не существует”. По его словам, задача партийцев убедить каждого украинца, что “ это их вибор, их будущее, будущее их детей и родителей”. “Это- будущее страны в целом. И оно в их руках- это избирательный бюллетень под № 18», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что во время избирательной кампании с ним велась жесткая боротьба “ на страницах газет, через журналистов и на телевизионных экранах”. По его словам, “на избирательных участках политическая борьба будет еще жестче”. Он осознает, что на “всех избирательных участках с нами будут бороться, ведь у них неимоверные ресурсы, неимоверные деньги”. “И я готовлю вас к тому, чтобы вы проявили не только свою политическую позицию, но и политическую волю с тем, чтобы защитить результат!»- сказал он, обращаясь к партийцам.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «против нас – две антигосударственные силы: ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ”. «И они будут делать все для того, чтобы максимально удержаться при власти”- добавил он. При этом не исключил, что “ посля виборов эти две антигосударственные силы сформируют один антигосударственный пул”. “Но мы не должны этого допустить и они прекрасно понимают, что выход во второй тур ЯЦЕНЮКА - или против ТИМОШЕНКО, или против ЯНУКОВИЧА - означает безусловный проиграш как одного, так и другого», - заявив лидер «Фронта перемен». Он сказал, что «наше задача – выйти во второй тур, выиграть эту кампанию”. “И наше задание – чтобы украинское государство выиграло»- подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к своим сторонникам и активистам, заметил, что будет сложный процесс. «Но это - тест для каждого из нас. Все, что я мог сделать, - я сделал. Возможно, что-то можна было сделать лучше, больше, но это первая наша избирательная кампания”- сказал он. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: “Я хочу,чтобы мы на этом старте не замешкались и сразу начали выиграшную стаерськую дистанцию. Мы не спринтеры, мы – стаеры”. По его словам, для того, чтобы государство изменить “нужно не год, не два и не пять, нужно десятилетия”. “У нас, в отличие и от ТИМОШЕНКО, и от ЯНУКОВИЧА, есть это время. И мы это сделаем!»- добавил лидер “Фронта перемен”.