Мороз не опубликовал закон о Кабмине

Сегодня газеты “Урядовий кур’єр” и “Голос Украины” вышли без текста Закона “О Кабинете Министров Украины”.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена «Нашей Украины» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

23 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией. По его словам, если Президент не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

25 января А.МОРОЗ в эфире радио “Свобода” не исключил, что закон о Кабмине будет обнародован в пятницу, 26 января.