Житомирский губернатор: есть данные, какой участок за кого проголосует

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА не исключает возможности срыва выборов из-за их слабого финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА заявил сегодня на совещании в Житомирской ОГА по вопросам проведения выборов 17 января в Житомирской области.

«Ситуация сложная прежде всего из-за того, что сегодня есть проблема нормального финансирования выборов», – отметил Ю.ЗАБЕЛА.

«Правительство до сих пор стопроцентно не профинансировало выборы... Это ведет к тому, что выборы будут проводиться в очень трудных избирательных условиях, и возможен даже срыв выборов, поскольку люди работать бесплатно не хотят, и, по-видимому, не будут», – добавил он.

В то же время председатель Житомирской ОГА отметил, что проведение честных и прозрачных выборов без фальсификаций и нарушений является главной обязанностью органов власти региона. Ю.ЗАБЕЛА объяснил, что необходимо обеспечить проведение избирательного процесса в сложных погодных условиях в регионе, и власть делает все возможное для этого. Кроме того, в некоторых районах есть проблема с сопровождением милицией избирательных урн, поскольку “в некоторых районах участков больше, чем работников милиции”.

Особое внимание на совещании Ю.ЗАБЕЛА обратил на голосование на дому. «Законодательство избирательное теперь такое, что здесь возможны нарушения, которые необходимо предупредить», - отметил председатель ОГА.

«Уже есть данные о том, какой участок и какой округ за какого кандидата большинством проголосует, и что будет некоторыми политическими силами делаться все, чтобы сорвать выборы», – сказал он.

Ю.ЗАБЕЛА также напомнил, что на территории Житомирской области образовано 6 избирательных округов, 1415 обычных избирательных участков и 40 специальных, общее количество избирателей в регионе – 1 млн. 973 человек.