Януковичу втюхивают проекты «Большой взрыв» и «Ленин в палатке»?

Партия регионов максимально активно нивелирует сущность института демократического волеизъявления, подменяя сам институт выборов спецпроектами. При этом прибегают к откровенно смешным и малоадекватным механизмам общественной коммуникации.

Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал информацию о готовности штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА запустить спецпроект «Искра», сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

«Регионалы откровенно заигрались спецпроектами. Вообще складывается такое впечатление, что команда В.ЯНУКОВИЧА жестко пытается свести эти выборы к абсурду, нивелируя сам демократический институт волеизъявления. Спецпроекты «Искра», «Большой взрыв» и «Ленин в палатке» - плод больного воображения политтехнологов, пытающихся «втюхать» спонсорам В.ЯНУКОВИЧА вымышленные спецтехнологии, якобы приносящие серьезные электоральные дивиденды. На самом деле можно проследить жесткую ориентацию кампании ПР на снижение интереса избирателей к событиям вокруг выборов. Главная задача – убедить рядового украинца в невозможности противостоять фальсификациям и манипуляциям».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, таких спецпроектов в течение последних выборов было разработано немало, однако их результативность остается крайне низкой. «Спецпроекты в день голосования по фальсификации и обжалованию результатов выборов будут эффективны в лишь том случае, если общество к ним будет готово. После 2004 года украинское общество получило прививку от фальсификаций. В то же время рядовой украинский избиратель вполне готов к пересмотру результатов голосования в случае подтверждения этих фальсификаций. И для этого не нужны никакие спецпроекты», - убежден эксперт.