Европейские политики призывают Ющенко и Януковича прекратить “боевые действия”

Содокладчики ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД призывают к прекращению “боевых действий” между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных сегодня информационных замечаниях содокладчиков по результатам визита в Украину, который состоялся 9-12 октября 2006 года.

“Продолжающаяся конфронтация сводит на нет надежду на политический консенсус в принятии важнейших решений для ускорения крайне необходимых Украине реформ”, - отмечается в информационных замечаниях.

В документе также отмечается, что подписание Универсала национального единства было, в целом, положительной попыткой поддержать “момент реформ”, начатых правительством Юрия ЕХАНУРОВА, и курс на евроатлантическую интеграцию. Однако в реальности “он лишь дал возможность Партии регионов прийти к власти и выполнять властные функции, не особенно придерживаясь положений Универсала”, отмечают содокладчики ПАСЕ.

“Украинская непредсказуемая политическая система, без зафиксированных правил, нравственных норм или политических традиций, в условиях которой соглашения между политическими силами подписываются лишь для того, чтобы быть нарушенными на следующий день, умноженная на недостаток стратегии и прозрачности, отсутствие заинтересованности в реформах и возвращение дискредитированных во времена эпохи Леонида КУЧМЫ личностей в государственный аппарат, вызывает сомнения относительно необратимости духа Универсала, увеличивает расстояние между государством и обществом в Украине и серьезно подрывает международную репутацию Украины как надежного партнера”, - отмечается в выводах.

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД отмечают, что, кроме честных выборов, в Украине не выполнено ни одно из обещаний Майдана.

“Современная политическая реальность в Украине демонстрирует, что, кроме проведения свободных и прозрачных выборов в марте 2006 года, обещания, данные на Майдане, об установлении чистого, честного и компетентного управления и введения принципов верховенства права и прозрачности на всех уровнях, не выполнены”, - отмечается в документе.

В информационных замечаниях записано, что новый Кабинет министров перегружен количеством чиновников, которые персонифицируются с коррупционным отстаиванием бизнес-интересов и манипуляциями во время выборов накануне помаранчевой революции.

При этом, содокладчики ПАСЕ отмечают, что нетранспарентные переговоры относительно создания коалиции на протяжении полугода, недостаточность политических “цветов” среди так называемых коалиционных партнеров и “темный торг” при создании “большой коалиции” привели к тому, что люди не знают, “за кого в действительности они голосовали”.

Как сообщал УНИАН, Х.СЕВЕРИНСЕН и Р.ВОЛЬВЕНД посетили Украины 9-12 октября 2006 года.