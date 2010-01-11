БЮТ хочет внеочередное заседание ВР, Литвин советует еще раз подумать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пока не получал документы относительно инициативы 150 народных депутатов о проведении внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, что БЮТ будет инициировать проведение внеочередного заседания ВР для внесения изменений в закон о выборах Президента.

«Нет, я не получал соответствующего обращения, оформленного в установленном порядке», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, у инициаторов такого обращения еще есть время для размышлений, хотя вполне очевидно, что такие намерения будут использоваться для того, чтобы иметь информационные поводы.

«Если анализировать, что будет получено на выходе, вывод очевиден – ничего не будет получено», - сказал председатель ВР.