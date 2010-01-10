Кто проплатит экзит-пол?

Экзит-пол на выборах президента впервые проведут на средства не только международных организаций, но и украинских политиков, бизнесменов и общественности. Впрочем, добровольных пожертвований пока мало, поэтому бюджет опроса сокращают.

В частности, бюджет национального экзит-пола, который совместно готовят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр имени Разумкова, рассчитан на 312-318 тысяч долларов. Такие оценки - исходя из практики экзит-пола 2007 года, сообщил "Немецкой волне" директор фонда "Демократические инициативы" Илько Кучерив.

Из этих средств, по его словам, около 220 тысяч были предусмотрены на анонимный опрос граждан на выходе с участков в день выборов. Однако из-за нехватки наполнения фонда исследования будет осуществляться на 240 участках вместо запланированных 300.

Пока на счету социологического консорциума 61 тысяча долларов на "полевые работы" от международных доноров: фонда "Возрождения" и Фонда поддержки демократии США, сказал Кучерив. Посольство Голландии дало еще около 50 тысяч долларов на функционирование интернет-сайта, работу журналистов и издание брошюры.

За счет средств, предоставленных украинскими политиками и бизнесменами, на счету собрано 57 тысяч гривен. Из них 50 тысяч – как помощь кандидата в президенты Анатолия Гриценко. "Гриценко нас поддерживал с самого начала, но объяснил, что не может выделить средства из своего избирательного фонда, поскольку по закону они должны пойти исключительно на его избирательную кампанию", - сказал Кучерив. По его словам, средства предоставило доверенное лицо кандидата. Такой же поддержки организаторы ждут и от других кандидатов. В частности, как рассказал Кучерив, обещание посодействовать поиску источников финансирования уже выразила премьер-министр Юлия Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, кандидат на должность Президента Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экзит-полы в день голосования должны быть независимыми и не должны проводиться на средства кандидатов в президенты или политических сил... Когда политическая сила платит, то может быть под сомнение поставлено и само исследование", - объяснила она.

"Но экзит-полы должны быть, они всегда давали адекватные оценки ситуации на выборах, поэтому буду всеми возможными силами помогать искать спонсоров", - резюмировала кандидат.

От парламентских выборов 1998 года все экзит-полы финансировали международные доноры. Данные этих опросов обычно отличались от официальных меньше, чем на 1 процент. Теперь, отмечает "Немецкая волна" с развитием демократии в Украине, впервые начата кампания сбора средств внутри Украины. Ее цель - положить начало традиции полностью внутреннего финансирования экзит-пола. Организаторы сформировали наблюдательный совет для того, чтобы, как они говорят, был максимально прозрачный режим использования средств целого проекта, подотчетности и освещения деятельности его участников.