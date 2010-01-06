Тимошенко поищет спонсоров для экзит-полов

Кандидат на должность Президента, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экзит-полы в день голосования должны быть независимыми и не должны проводиться за средства кандидатов в президенты или политических сил.

Об этом сообщает официальный сайт премьера и кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

"Если политики будут за все платить – это плохо", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя инициативу относительно возможности финансирования экзит-полов за средства кандидатов в президенты.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что будет пытаться вовлечь в финансирование экзит-полов других спонсоров. "Я попробую подключиться, просто обратиться к возможным спонсорам, которые бы могли профинансировать экзит-полы из независимых источников. Потому что когда политическая сила платит, то может быть под сомнение поставлено и само исследование", - объяснила она.

"Но экзит-полы должны быть, они всегда давали адекватные оценки ситуации на выборах, поєтому буду всеми возможными силами помогать искать спонсоров", - резюмировала кандидат в президенты Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в дни выборов Президента 17 января и 7 февраля 2010 года Консорциум “Национальный экзит-пол 2010”, в который входят Фонд “Демократические инициативы, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, проведут Национальный экзит-пол-2010.

Между тем, по словам директора Фонда “Демократические инициативы” Илька КУЧЕРИВА, на сегодня есть определенные трудности с финансированием этого проекта и еще не хватает около полумиллиона гривень. Всего бюджет проекта рассчитан на 220 тыс. дол.

Он сообщил, что экзит-пол финансируется форумом международных доноров, в который сегодня входят такие организации: Международный фонд “Возрождение”, посольство Королевства Нидерландов в Украине, Национальный фонд поддержки демократии, Фонд Ч.Ст.Мотта (США). “Ведутся переговоры с другими донорами, на сегодня мы обратились к 33 международным организациям и фондам, которые могут осуществлять такое финансирование”, - сказал он. И.КУЧЕРИВ также отметил, что организаторы экзит-пола планируют также обратиться к кандидатам в президенты, представителям бизнеса с тем, чтобы собрать остальные средства. Он выразил надежду, что средства будут собраны на протяжении месяца. “За время проведения экзит-полов нас финансировали 15 доноров, это в основном международные организации, и теперь мы бы хотели собрать средства в Украине, поскольку не могут такие проекты постоянно финансировать только международные организации”, - добавил он.

Напомним, что кандидат в президенты Анатолий ГРИЦЕНКО еще 8 декабря впервые обратился ко всем кандидатам на пост Президента с предложением совместно организовать экзит-пол, отметив, что это позволит сделать невозможной фальсификацию результатов голосования.