Тимошенко обещает продолжить выплаты по вкладам Сбербанка СССР

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обещает после выборов Президента продолжить выплату сбережений вкладчикам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера вечером во время эфира на ТК "Визит" в Кременчуге Полтавской области.

"Мы зарегистрировали всех вкладчиков. Начали возвращать по одной тысяче гривен. Почти семи миллионам человек вернули. Потом политики в парламенте поняли, что авторитет премьер-министра растет, и нам в парламенте все заблокировали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что «двум миллионам человек мы еще обязаны вернуть тысячу».

«После выборов мы продолжим далее выплачивать эти средства. Я первый премьер-министр, который начал это делать, и доведу это до завершения", - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, кризис в стране уменьшается, и средства на выплату вкладов можно будет найти.