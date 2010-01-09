Нынешняя президентская кампания хуже прошлой

Нынешняя президентская избирательная кампания хуже прошлой.

Такую точку зрения на пресс-конференции в УНИАН высказали политолог Дмитрий ДЖАНГИРОВ, писатель-публицист Олесь БУЗИНА и автор кинофильма "Помаранчеве небо" Юрий БУТУСОВ.

"Как потенциальный участник голосования, тот общий регресс общественно-политических процессов, которые видим последние пять лет, он не мог не сказаться на избирательной кампании - восприятие избирательной кампании в обществе отступило на десять и более лет назад", - сказал Д.ДЖАНГИРОВ.

В свою очередь, О.БУЗИНА высказал мнение, что нынешняя президентская кампания, как никакая другая, является наиболее "веселой и оптимистичной", однако подавляющее большинство ее участников, кроме лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, превратили ее в самопиар, лишенный конкретики. "Расцвет пиара - это смерть пиара. Я так думаю", - сказал он.

Вместе с тем Ю.БУТУСОВ считает, что избирательные штабы всех кандидатов в президенты не стремятся делать упор на управление информационными потоками, а все больше пытаются сосредоточить акцент на административном ресурсе и управлении избирательными комиссиями.

"Методика коммуникации с обществом - она отсутствует. В избирательных штабах полагают, что из-за апатии к политикам в обществе работать с ними (избирателями - УНИАН) смысла нет... Идет имитация ожесточенной борьбы. Над качеством информационного потока никто не задумывается... Это шаг, быть может, прыжок назад", - сказал Ю.БУТУСОВ.