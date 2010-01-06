У ПР обострился «комплекс Майдана»?

Резервирование Партией регионов центральных площадей Киева для проведения своих мероприятий является «комплексом Майдана».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

«Здесь скорее тема для психологов. Все мы знаем, что в Партии регионов так называемый комплекс Майдана. Многие из них до сих пор уверены, что Виктор ЯНУКОВИЧ тогда выиграл (выборы Президента Украины 2004-го года – УНИАН), а из-за Майдана этот выигрыш у них забрали», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что именно эти комплексы сработали в Партии регионов в желании «застолбить точку». Однако А.ЧЕРНЕНКО не прогнозирует акции протеста после первого тура президентских выборов. В то же время он отмечает, что такие акции могут быть после второго тура. Однако, он убежден, что таких массовых акций, как в 2004 году, в этот раз не будет. В то же время, по его словам, в связи с тем, что численность участников возможных акций протеста будет меньше численности 2004 года, это может привести к столкновениям между сторонниками различных политических лагерей.