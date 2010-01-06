У ПР обострился «комплекс Майдана»?
В КИУ думают, что меньшее число людей может спровоцировать столкновения
Резервирование Партией регионов центральных площадей Киева для проведения своих мероприятий является «комплексом Майдана».
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.
«Здесь скорее тема для психологов. Все мы знаем, что в Партии регионов так называемый комплекс Майдана. Многие из них до сих пор уверены, что Виктор ЯНУКОВИЧ тогда выиграл (выборы Президента Украины 2004-го года – УНИАН), а из-за Майдана этот выигрыш у них забрали», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.
Он отметил, что именно эти комплексы сработали в Партии регионов в желании «застолбить точку». Однако А.ЧЕРНЕНКО не прогнозирует акции протеста после первого тура президентских выборов. В то же время он отмечает, что такие акции могут быть после второго тура. Однако, он убежден, что таких массовых акций, как в 2004 году, в этот раз не будет. В то же время, по его словам, в связи с тем, что численность участников возможных акций протеста будет меньше численности 2004 года, это может привести к столкновениям между сторонниками различных политических лагерей.