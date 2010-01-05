Яценюк ни при каких обстоятельствах не снимет свою кандидатуру

Кандидат на пост Президента Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что ни при каких обстоятельствах не снимет свою кандидатуру с выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Лидер «Фронта перемен» отметил, что «ни при каких обстоятельствах ЯЦЕНЮК не снимет свою кандидатуру с этой избирательной гонки». «Это исключено. Не существует обстоятельств, при которых бы я изменил эту позицию», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не снимет свою кандидатуру, в том числе и потому, что люди, которые уже сегодня поверили в него, разделяют его идеологические принципы, хотят нового президента и имеют право реализовать это желание. «Я их не могу предать. Я этого никогда не сделаю», - сказал кандидат на пост главы государства.

А.ЯЦЕНЮК также заявил, что не предаст своих избирателей и после завершения президентской гонки. «Я сказал, что не буду размениваться на кресла, должности, деньги, на объединение с тем, что не объединяется. Это моя принципиальная и безальтернативная позиция! С этой позиции я готов вести переговоры со всеми», - заявил лидер «Фронта перемен».