Ющенко: Тимошенко владеет самой большой офшорной компанией на Кипре

Среди наиболее важных приоритетов развития Украины Глава государства Виктор ЮЩЕНКО называет процесс национального возрождения, демократизацию страны и европейскую интеграцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Президент заявил во время встречи с жителями города Моршин Львовской области.

В.ЮЩЕНКО отдельно отметил необходимость последующей демократизации и развития свободы слова в Украине.

“Свобода слова – это то, что журналисты знают название фирмы мужа Юлии ТИМОШЕНКО, которое она забыла. Свобода слова – это то, чтобы журналисты знали “Вареничную” тетки Юлии ТИМОШЕНКО в Днепропетровске, и не протекционирует ли ее премьер-министр, и есть ли там зонтик. Вот свобода слова!”, - отметил В.ЮЩЕНКО в контексте характеристики кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО, которая “владеет самой большой офшорной компанией на Кипре – но не имеет даже “Запорожца”.

Глава государства, обращаясь к жителям Моршина, подчеркнул то, что, стоя перед выбором на последующие 5 лет, нужно учесть, какими приоритетами развития страны руководствуется будущий Президент государства, а не “жить на бизнес мужа и вареники тетки”.

«В Киеве на вареники не проживешь», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что такие данные выплывают, когда проанализировать декларацию Ю.ТИМОШЕНКО.