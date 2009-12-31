Куницын удивительными событиями 2009-го считает выполнение бюджетов

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН к удивлениям уходящего года отнес «выполнение бюджета: и городского, и государственного».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам С.КУНИЦЫН сообщил: «Честно вам скажу, вначале года не верил. Потому что бюджет у нас был 1 млрд. 200 млн. грн. В прошлом году мы выполнили 1 млрд. 300 млн. грн., но если отнять 100 млн. грн. на юбилей города (отмечался в 2008 году - УНИАН), то мы, по сути дела, выполнили столько же, сколько и в прошлом году. То есть, финансово, а это главный показатель, мы сработали приблизительно на уровне прошлого года».

По словам С.КУНИЦЫНА, в 2009 году, несмотря на кризисные явления, город динамично развивался, продолжалась реализация ряда инфраструктурных проектов и основных стратегических направлений развития региона. Как отметил глава Севастополя, «мы остались в пятерке лидеров по 46 показателям, которые оценивает Кабинет министров Украины». Он сообщил, что Севастополю «присвоен переходящий кубок, 1-е место как городу, лучшему по благоустройству и охране общественного порядка по итогам 2008 года».

С.КУНИЦЫН также сообщил, что в уходящем году в городе почти в 2,5 раза больше сдали жилья, чем в 2008 г. - 110 тысяч квадратных метров.

Кроме того, как сказал С.КУНИЦЫН, в текущем году в Севастополе освоено 1 млрд. 28 млн.грн. капитальных инвестиций.