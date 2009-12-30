У Черновецкого обещают справиться со снежными заносами до Нового года

Власти Киева обещают до нового года закончить ликвидацию последствий ненастья в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение дал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС на оперативном совещании, которое состоялось сегодня в мэрии при участии руководителей профильных управлений и коммунальных предприятий.

Для обеспечения полноценной жизнедеятельности столицы все коммунальные службы города будут работать круглосуточно, в выходные и праздничные дни.

За последние сутки в Службу помощи мэра киевлянам (15-51) поступило немало жалоб, касающихся ликвидации снежных завалов, расчистки дорог, уборки сваленных ненастьем деревьев и тому подобное. Д.БАСС поручил, кроме текущей ликвидации последствий снегопада, рассмотреть каждую жалобу отдельно и направить группы специалистов по соответствующим адресам.

По словам Д.БАССА, к расчистке сваленных деревьев, уборке остановок и других работ власть дополнительно привлечет около 500 работников Главного управления по вопросам благоустройства.

«Несмотря на достаточно сложные условия, основные снежные завалы и другие последствия стихии мы планируем ликвидировать до Нового года», – отметил он.

В целом в Киеве было зафиксировано 638 порывов электросетей и 38 сбитых опор. На сегодняшний день 300 повреждений уже ликвидировано. До нового года все ремонтные работы закончат.

По словам Д.БАССА, сейчас рассматривается возможность использования эвакуаторов КП «Киевтранспарксервис» для перемещения автомобилей, припаркованных на обочине дорог, во время уборки проезжей части.