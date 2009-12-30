Путин - Тимошенко: с теплотой вспоминаю переговоры с Вами в Ялте

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поздравил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Украине.

«В уходящем году мы много и плодотворно общались, совместно решали важные задачи в русле развития российско-украинских связей в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, научно-технической, культурной и других областях.

С теплотой вспоминаю недавние переговоры с Вами в Ялте. Рассчитываю, что и в будущем году правительства России и Украины продолжат активно работать над реализацией крупных совместных проектов в интересах народов наших стран», - отметил В.ПУТИН.

Он пожелал Ю.ТИМОШЕНКО крепкого здоровья и новых успехов, а братскому народу Украины – благополучия и процветания.