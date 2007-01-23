Посол Украины в Австрии уволен из-за Рудьковского (дополненная)

Владимир Ельченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 28 декабря 2006 года подписал указ об увольнении посла Украины в Австрии Владимира ЕЛЬЧЕНКО в связи с нарушением им инструкций при выдаче виз представителям туркменской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

«Но указ будет опубликован тогда, когда он (В.ЕЛЬЧЕНКО – УНИАН) закончит свою дипломатическую миссию», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщал УНИАН, газета "Зеркало недели" 20 января проинформировала о том, что якобы премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины. Ссылаясь на свои источники, газета назвала причиной этого участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружелюбный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

В то же время в пресс-службе Минтранса сообщили, что Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обратится в Комиссию по журналистской этике с просьбой дать оценку действиям журналиста газеты «Зеркало недели» при подготовке статьи.

22 января пресс-служба Кабинета Министров сообщила, что служебное расследование относительно участия Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции поручил провести премьер-министр. По данным пресс-службы, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года.

Сегодня, 23 января, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не видит оснований для увольнения Н.РУДЬКОВСКОГО.

Министерство иностранных дел Украины проводит служебное расследование по факту выдачи виз консульскими учреждениями Украины в Австрии и Болгарии представителям туркменской оппозиции.