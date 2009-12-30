Литвин: Тимошенко давно не была бы премьером, если б я ее не поддерживал

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН считает, что именно по вине Кабинета министров Украины не принят государственный бюджет на 2010 год.

Об этом он сказал в программе News maker на радио «Эра-FM».

По словам спикера, Кабинет министров сначала представил в парламент проект бюджета “на несуществующей бюджетной основе, то есть на основании того закона, который не вступил в силу”. Он напомнил, что в том проекте не было учтено решение парламента о повышении социальных стандартов. По словам В.ЛИТВИНА, вполне очевидно, что Верховная Рада, рассмотрев этот проект бюджета, вернула его правительству с предложением до 20 ноября представить на рассмотрение парламента доработанный проект бюджета.

“Поэтому, не защищая ВР, я утверждаю, что это проблема исключительно Кабинета министров Украины”, - добавил он.

В ЛИТВИН объяснил, что правительство не вносит в парламент проект бюджета, потому что “играет, во-первых, с людьми перед выборами, а, во-вторых, с Международным валютным фондом”.

По его словам, МВФ требует от Президента, премьер-министра, НБУ и и.о. министра финансов выполнить “тот меморандум, который они подписали, и выполнить те обязательства, какие они взяли перед МВФ”. Спикер отметил, что идет речь, в частности, о выполнении обязательств о ежемесячном повышении на 20% тарифов на коммунальные услуги, а также об “урезании социальных выплат”. По его словам, те, кто подписывал с МВФ меморандум, понимают, что выполнение положений меморандума до выборов приведет к тому, что “они в глазах людей теряют, но демонстрируют свою европейскую настроенность перед МВФ”. По мнению В.ЛИТВИНА, не внося проект бюджета в парламент, правительство таким образом своего рода “может успокоить МВФ, сказать, что мы его потом внесем, а людям сказать, что мы же отстаиваем все те социальные обещания, которые мы вам щедро провозгласили”. В.ЛИТВИН отметил, что это и есть ключевая причина отсутствия госбюджета на следующий год.

“Отсутствие бюджета - это приговор всей власти”, - отметил председатель ВР.

При этом добавил: “Я понимаю свою ответственность в этом вопросе, но все мои предложения - давайте совместно проработаем бюджет - тот, который нужен стране, а не премьеру, не ВР, не Президенту, не МВФ - не получили поддержки, потому что они связаны теми подписями под меморандумом”.

Отвечая на вопрос, почему он не поддерживает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН сказал: “Если бы я не поддерживал ТИМОШЕНКО, то она давно не была бы премьер-министром Украины”. “В чем еще нужно поддержать ТИМОШЕНКО? На руках носить, что ли? Все, что нужно для страны, не для ТИМОШЕНКО, а для страны, я - Владимир ЛИТВИН - поддерживал”, - отметил председатель ВР.