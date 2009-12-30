Вокруг представителя Украины на Евровидении разгорается скандал

Группа продюсеров и музыкантов будет добиваться отмены единоличного решения телеканала УТ-1 о том, что Украину на песенном конкурсе “Евровидение” будет представлять Василий ЛАЗАРОВИЧ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила главный продюсер “Нового канала” Оксана ПАНАСИВСКАЯ.

Она отметила, что определение конкурсанта от Украины на конкурс “Евровидение” может происходить по двум путям. В частности, О.ПАНАСИВСКАЯ напомнила, что Национальная телекомпания Украины может проводить отборочный конкурс, по результатам которого определяется победитель, и принимать решение кулуарно о представителе от Украины. В то же время, подчеркнула она, создается впечатление, что решение о том, что Украину на “Евровидении” будет представлять начинающий певец В.ЛАЗАРОВИЧ, принимал единолично президент НТКУ Василий ИЛАЩУК.

О.ПАНАСИВСКАЯ напомнила, что вокруг определения конкурсантов от Украины в предыдущие годы происходило немало скандалов, и поэтому, чтобы избежать новых обвинений, стоило бы провести отборочный конкурс, с помощью которого не только жюри, но и население Украины определило претендента.

“Телеканал, который существует за счет налогоплательщиков, просто не имеет права не учитывать мнение населения Украины. Это дико”, - сказала она.

О.ПАНАСИВСКАЯ добавила, что группа продюсеров и музыкантов будет обращаться и к действующему, и к следующему Президентам “с требованием отменить решение НТКУ”. “Мы убеждены, что только в честной борьбе и в отборочном конкурсе в марте 2010 года страна должна узнать о настоящем победителе, который поедет на “Евровидение”, - сказала она.

В свою очередь музыкальный продюсер Елена МОЗГОВАЯ подчеркнула, что никто не имеет претензий непосредственно к В.ЛАЗАРОВИЧУ, но способ, которым принималось решение, что именно он будет представлять Украину, вызывает удивление. “Канал (НТКУ – УНИАН) государственный, а не частный, и не спросить мнения населения странно”, - сказала она. Е.МОЗГОВАЯ отметила, что именно проведение отборочных конкурсов является наиболее правильным и демократичным способом избрания победителей.

Со своей стороны певец Виталий КОЗЛОВСКИЙ сказал, что до сих пор непонятно, по каким критериям НТКУ принимал соответствующее решение. Он напомнил, что сам неоднократного заявлял о своем намерении принимать участие в отборочных конкурсах для представления Украины на “Евровидении”. Более того, по словам В.КОЗЛОВСКОГО, он намеревался представлять Украину с песней, которая будет написана “представителями народа”, и предлагал всем украинцам посылать тексты песен и музыку к нему на его электронный адрес. “Когда мне рассказали, что едет ЛАЗАРОВИЧ, я был удивлен. По каким критериями его избрали. Ведь до этого на конкурс ездили те исполнители, которые действительно пользовались поддержкой украинцев”, - сказал он.

В свою очередь телевизионный продюсер шоу “Фабрика звезд-3” Алексей ГОНЧАРЕНКО отметил, что все известные исполнители, которые на протяжении прошлых лет представляли Украину на песенном конкурсе, не боялись проходить на уровне со всеми отборочные туры и доказывать, что именно они достойны бороться за призовое место на “Евровидении”. “Для сегодняшнего времени сложившаяся ситуация, она просто недопустимая. Нужно проводить честные конкурсы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря стало известно, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2010» будет представлять Василий ЛАЗАРОВИЧ. Такое решение почти единогласно принял художественный совет Национальной телекомпании Украины. Из 11 членов художественного совета 10 поддержали кандидатуру В.ЛАЗАРОВИЧА. Президент НТКУ Василий ИЛАЩУК отметил, что В.ЛАЗАРОВИЧ достойно представит своим бас-баритоном Украину в Норвегии. “Было решено, чтобы не создавать ажиотажа вокруг конкурса «Евровидение», избрать представителя путем внутреннего голосования», - сказал В.ИЛАЩУК.

Как информирует НТКУ, В.ЛАЗАРОВИЧ родился в 1981 году на Прикарпатье. Известен як участник мюзикла ”Экватор”, где сыграл Александра ІІ. Выступал на конкурсе ”Славянский базар”, на конкурсе ”Новая волна” в Юрмале в 2007 году, занял 9-то место.

В этом году конкурс “Евровидения” проходил в Москве. Следующий конкурс песни “Евровидения” пройдет в норвежском Осло.