Газовщики пикетируют НКРЭ, требуют не срывать отопительный сезон

Около тысячи работников обл- и горгазов сегодня в Киеве пикетируют Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с требованием прекратить “преступные эксперименты в отрасли в разгар отопительного сезона”. Об этом говорится в сообщении отраслевого профсоюза, переданном УНИАН.

“Несмотря на протест Генеральной прокуратуры Украины и Указ Президента Украины об прекращении действия постановления Кабинета министров № 775, многочисленные судебные решения, проверки правоохранительных органов, отдельные должностные лица НКРЭ продолжают лоббировать создание незаконного посредника - “Нафтогазмережи”, - подчеркивается в сообщении.

Отраслевой профсоюз отмечает, что чиновники НКРЭ должны нести персональную ответственность за техногенную ситуацию в Винницкой области. По информации профсоюза, в конце ноября “без законных оснований, кулуарно, комиссия лишила лицензии местный облгаз, передав управление сетями посреднику “Нафтогазмережи”. На сегодняшний день в регионе действует два номера аварийной службы, резко упали платежи за газ”. Несмотря на то, что винницкий эксперимент даже на уровне Кабмина был признан неудачным, НКРЭ пытается осуществлять аналогичные действия во Львовской области, заявляют газовщики.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 10 июня 2009 года издал постановление № 775 “О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей”. Данным постановлением Кабмин передал на баланс «Нафтогазмережам» имущество государственных газораспределительных сетей.

23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом прекратил действие решения Кабинета Министров о передаче дочерней компании «Нафтогаза» имущества государственных газораспределительных сетей.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО опротестовал постановление Кабинета министров Украины № 775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи».