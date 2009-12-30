Украинские телеканалы потеряли интерес к политике

В декабре ведущие телеканалы Украины уделяли едва ли не меньше всего за последние пять лет внимания освещению политических новостей.

Об этом идет речь в презентованных на пресс-конференции в УНИАН результатах проведения контент-анализа телевизионных новостей на ведущих украинских телеканалах за декабрь 2009 года. Исследование проводится научным коллективом Академии украинской прессы и Институтом социологии НАН Украины при поддержке Международного фонда “Возрождение” в рамках проекта “Мониторинг политических новостей”.

Как отметила научный руководитель проекта Наталия КОСТЕНКО, освещение хода президентской избирательной кампании сегодня происходит в “режиме экономии”.

“Внимание к политическим новостям в Украине – едва ли не наименьшее за последние пять лет”, - констатировала она, комментируя результаты исследования.

Мониторинг подтвердил, что рейтинг внимания возглавляют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. В то же время лидеры рейтинга чаще становятся объектом иронических и негативных оценок в СМИ, отмечают авторы исследования.

По данным мониторинга, политические новости второй месяц подряд предпочитает телеканал ICTV (40%), тогда как на “1+1” и на ТРК “Украина” их в 2,4 раза меньше – по 17%.

О деятельности Президента идет речь в 11% сообщений (в ноябре 10%), о деятельности премьер-министра в 10% (9% в ноябре), а лидеру оппозиции В.ЯНУКОВИЧУ было посвящено 2% сообщений, как в декабре, так и в ноябре.

Негативные и сомнительные оценки чаще всего звучали в адрес Верховной Рады (40% в сообщениях о ней), Генеральной прокуратуры (33%) и Кабинета министров (23%). Правящая коалиция упоминалась исключительно в негативном контексте.

Также значительное внимание в новостях в декабре уделялось Партии регионов (8%) и БЮТ (3%).

Рейтинг интереса новостийных программ к кандидатам в президенты два месяца возглавляют В.ЮЩЕНКО (17% в декабре и 18% в ноябре) и Ю.ТИМОШЕНКО (17% и 16%, соответственно). О В.ЯНУКОВИЧЕ говорилось в 10% сообщений в декабре и 8% в ноябре; о Владимире ЛИТВИНЕ упоминалось в 8% сообщений в декабре и 4% в ноябре; Арсении ЯЦЕНЮКЕ – 3% и 4%, соответственно; почти такой же показатель имеет и Сергей ТИГИПКО – 4% и 3%.

Исследование проводилось в течение ноября-декабря 2009 года методом контент-анализа аудиовизуальной информации. В целом, мониторингом было охвачено 74 выпусков новостей телеканалов “1+1”, “Интер”, “Новый канал”, ICTV, СТБ, ТРК “Украина” и Первого национального, которые содержали 991 сообщение. Коэффициент надежности методики составляет 85-95%.