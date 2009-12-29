Ющенко требует у Тимошенко 266,5 миллионов на армию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выделить 266,5 млн. грн. на финансирование Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с таким требованием В.ЮЩЕНКО обратился к руководителю правительства по итогам совещания с руководством Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В.ЮЩЕНКО констатирует, что выполнение бюджета текущего года по финансированию потребностей армии является сверхкритическим и недопустимым.

Учитывая это, глава государства требует от премьер-министра безотлагательно выделить финансирование для обеспечения ряда неотложных потребностей ВСУ, в частности, на содержание личного состава срочной службы (питание - 30,0 млн. грн.; вещевое имущество - 40,2 млн. грн.; банно-прачечное - 12,5 млн. грн.; медицинское обеспечение - 5,5 млн. грн.; перевозка - 3,8 млн. грн.; денежное обеспечение - 27,6 млн. грн.; оплата аренды жилых помещений - 12,3 млн. грн.).

Также Президент требует профинансировать участие Украины в международных миротворческих операциях и решение других безотлагательных задач, в том числе защиту важных государственных объектов.