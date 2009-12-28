Тимошенко рассказала, за что ее хвалит Путин

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отмечает, что ее команда способна строить правильные дипломатические взаимоотношения.

Как передает ИА «Новый мост», об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 27 декабря во время рабочей поездки в Днепропетровск.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, экс-президент РФ Владимир ПУТИН отзывается о ней, как о профессиональном премьере исключительно потому, что их команда «способна строить правильные дипломатические взаимоотношения и находить в этом для своей страны большие и высокие приоритеты».

На вопрос журналиста «Левого берега»: «Владимир Путин назвал вас профессиональным премьер-министром и сказал, что с вами комфортно работать. Как вы можете объяснить такие комплименты в ваш адрес с его стороны?», Ю.ТИМОШЕНКО ответила «только тем, что они в нашем правительстве нашли профессиональную команду и абсолютно адекватное сотрудничество».

В то же время премьер подчеркнула, что переговоры с российским коллегой не всегда проходят гладко из-за принципиальной позиции в отношении защиты национальных интересов, на которой она стоит.

«В то же время ПУТИН сказал и другие слова – «с премьер-министром Украины трудно достигать консенсуса, потому что всегда переговоры происходят очень сложно». Каждый премьер стоит на позициях национальных интересов своей страны, и поэтому он отметил, что переговоры никогда не бывают простыми. Но всегда, всегда, в мире правительства, страны договариваются, находя ту взаимовыгодную среднюю линию, которая может приумножить возможности обеих стран, а не наоборот», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и добавила: «Я думаю, это хорошо, что российское правительство поменяло отношение к украинскому и ко мне, как к его руководителю. Это говорит о том, что наша команда способна строить правильные дипломатические взаимоотношения и способна находить в этом для своей страны большие и высокие приоритеты».