Эксперт говорит, что Янукович у Шустера выглядел порой смешно

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что «крайне противоречивые» результаты участия лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в ток-шоу «Шустер-live» существенно отразятся на его электоральном рейтинге, в связи с чем можно прогнозировать отсутствие лидера оппозиции в подобных политических шоу до конца избирательной кампании.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН пресс-службой АМС.

«Сегодня уже очевидно, что дебаты не являются «коньком» В.ЯНУКОВИЧА. Несмотря на абсолютную отрежиссированность шоу, отсутствие политических оппонентов и профессионального диалога с ними, а также тщательный подбор аудитории и вопросов, лидер оппозиции в целом выглядел не уверенно, порой даже смешно», - считает В.БАЛА.

По мнению политолога, В.ЯНУКОВИЧ «в очередной раз продемонстрировал свое ментальное несоответствие тому образу, за который сегодня готовы проголосовать миллионы его последователей и перестал быть харизматичной сильной личностью, поддерживающей непосредственную связь со своими корнями».

Кроме того, В.БАЛА считает, что крайне непрофессионально сработала технологическая команда В.ЯНУКОВИЧА, слишком перестаравшись в типологизации и использовании штампов. По его словам, технологи В.ЯНУКОВИЧА пытались превратить дебаты в монолог победителя. «Главная их задача состояла в том, чтобы представить ЯНУКОВИЧА в качестве безальтернативного лидера. В результате мы столкнулись с тотальными штампами и отсутствием ответов на самые острые вопросы», - отметил В.БАЛА. При этом, по его мнению, избиратель не увидел, за счет чего этот кандидат будет выводить страну из кризиса, зато «в очередной раз столкнулся с декларациями и популизмом, а также резким и полухамским ответом на «проблему Межигорья», когда лидер ПР заявил, что не будет ни перед кем отчитываться», - заявил эксперт.