В Луганской области разгромили штаб БЮТ

Сегодня, 28 декабря, совершенно бандитское нападение на штаб Блока Юлии Тимошенко в Антраците Луганской обл., в результате которого пострадали пять человек, разбита оргтехника и мебель. Об этом УНИАН сообщили в Луганском областном штабе БЮТ.

Силами местных активистов БЮТ и с помощью сотрудников милиции нападавшие задержаны. Среди нападавших на штаб были одна женщина и трое мужчин.

«Сегодня утром к нам в штаб зашла женщина, и, не представившись прямо с порога, сразу же начала оскорблять и обвинять нас в том, что мы не поддерживаем Виктора ЯНУКОВИЧА и Партию регионов, - приводит пресс-служба Луганского областного штаба БЮТ слова начальника антрацитовского штаба БЮТ Анатолия ОРЯБИНСКОГО. - Мы сразу поняли, что имеем дело не просто с неадекватной реакцией или хулиганской выходкой, а с преднамеренной провокацией».

По его словам, в ответ на все попытки урезонить хулиганку, она выскочила на улицу, где в машине её ждали трое мужчин. «Буквально через несколько секунд эти люди забежали к нам в офис и сходу начали крушить мебель, набросились на сотрудников штаба с кулаками. Несколько человек получили телесные повреждения», - сообщил А.ОРЯБИНСКИЙ.

Благодаря действиям сотрудников антрацитовского штаба, а также подоспевшей милиции нападавших удалось задержать. Сейчас правоохранители проводят с ними следственные действия.

В штабе напомнили, что это не первое нападение на активистов БЮТ на Луганщине.

«Мы решительно требуем прекратить практику административного давления и запугивания граждан. Виновные в содеянном в Антраците должны понести заслуженное наказание. Мы требуем от сотрудников милиции, а также местных органов власти всемерно пресекать подобные попытки», - говорится в заявлении Луганского областного штаба БЮТ.