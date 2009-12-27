Ющенко считает, что сейчас стране нужна модель власти «как при Кучме»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на современном этапе стране необходима президентская модель власти.

Об этом он заявил в субботу вечером, выступая в эфире ОГТРК "Лтава".

"Я уверен в том, что страна с переходной экономикой лучше бы преодолевала барьеры, если у нас была президентская модель власти, как при КУЧМЕ. Не премьерская и парламентского большинства, а как была при КУЧМЕ. Она б концентрировала полномочия на Президенте и можно бы было легче и оперативней реагировать на вызовы, которые возникают. Сегодня мы говорим через механизмы широкой парламентской демократии, где во главе является премьер. Так мы можем потерять года для принятия того или иного решения. Смотрите мы сегодня идем в 2010 год без бюджета. Не решен вопрос о финансировании выборов, выплат пенсий", - сказал Президент.

Также он добавил, что 50% расходов бюджета не имеет источников финансирования.