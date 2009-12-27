Ющенко говорит, что заставит парламент принять мажоритарку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что местные выборы весной 2010 году состоятся уже по мажоритарной системе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями общественности Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, он уже подал в Верховную Раду законопроект о возвращении мажоритарной системы выборов в местные советы.

Президент выразил надежду, что местные выборы, которые состоятся весной следующего года, пройдут уже по мажоритарной системе. «И мы вынудим парламент принять этот закон», – прибавил В.ЮЩЕНКО.