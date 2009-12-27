Ющенко говорит, что заставит парламент принять мажоритарку
03:20, 27 декабря 2009Политика
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...до местных выборов 2010-го
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что местные выборы весной 2010 году состоятся уже по мажоритарной системе. Об этом он сообщил во время встречи с представителями общественности Полтавской области.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, он уже подал в Верховную Раду законопроект о возвращении мажоритарной системы выборов в местные советы.
Президент выразил надежду, что местные выборы, которые состоятся весной следующего года, пройдут уже по мажоритарной системе. «И мы вынудим парламент принять этот закон», – прибавил В.ЮЩЕНКО.
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