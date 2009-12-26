Яценюк: при мне не будет гражданских министров

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что министры, возглавляющие силовые ведомства, должны быть исключительно профессионалами.

Об этом он заявил во время встречи с жителями Хмельницкого, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии модернизации страны «Фронт перемен».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, лично у него есть специалисты, способные руководить Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, на должности министров силовых структур гражданских руководителей можно назначать в стране, где уже построена настоящая демократия.

«При мне не будет гражданских министров. Сначала построим демократию, а затем будем передавать гражданским министрам Министерство внутренних дел, Министерство обороны», - отметил он. «Сейчас это приводит только к полной деморализации, как военнослужащих, так и правоохранительной системы», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что имеет достойные кандидатуры на должности министров-силовиков, за которых их подчиненным не будет стыдно. «У меня есть непосредственно две человека. Генерал-полковник ХОМЕНКО, который 30 с лишним лет проработал, получил генеральское звание, находясь под пулями. И генерал-майор БАШКИРОВ, который командовал дальней авиацией Украины, стратегической ядерной. Один будет отвечать за правоохранительную систему, второй – за Министерство обороны», - сказал А.ЯЦЕНЮК. «Хватит дилетантов на этих должностях», - добавил он.