Янукович: ну, зачем мне фальсифицировать выборы?

Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Виктор ЯНУКОВИЧ видит своей приоритетной задачей на посту главы государства, наконец, объединить всю Украину.

Об этом он заявил в прямом эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос о привлечении основными кандидатами на президентский пост административного ресурса, глава Партии регионов отметил: «У нас нет админресурса. У власти есть админресурс. Мы видим, как ТИМОШЕНКО за государственные средства проводит избирательную кампанию».

На заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о намерении оппозиции фальсифицировать выборы, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что имеет высокий рейтинг народной поддержки, который обеспечит честную победу. «Ну, зачем мне их фальсифицировать? У нас минимальный разрыв сейчас в рейтингах 15%», - сказал он.

Он добавил: «Мы говорим и просим наших активистов, членов штабов, представителей участковых комиссий: не думайте нигде что-либо нарушить. «Для нас это очень принципиально. Мы не хотим иметь никаких нарушений».

«Задача, которая стоит перед нами после этих пяти лет: в конце концов, объединить всю Украину и найти мотивации для всех – и для запада, и для востока. Если мы будем такую задачу перед собой ставить, здесь разве речь будет идти о личностях? Речь не будет идти ни о ТИМОШЕНКО, ни о ЮЩЕНКО. Будет речь идти лишь о построении эффективной системы государственного управления, в которой найдет свое место и ТИМОШЕНКО», - отметил кандидат в президенты и спросил: «Но почему она должна свои амбиции ставить выше интересов общества?»

В отношении перспектив приобретения Украиной членства в Европейском Союзе лидер Партии регионов отметил, что государство сможет на это претендовать лишь тогда, когда достигнет европейских стандартов жизни.

«Если мы не создадим в Украине европейский уровень жизни, нам и говорить о вступлении в Евросоюз не стоит... Но я хочу это сделать. И я сделаю это», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.