Ющенко: НАТО - это гарантия независимости Украины

Вступление в НАТО - это гарантия независимости Украины, подчеркивает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер», отвечая на вопросы журналистов. "Наше участие в европейской системе безопасности - это тождественность нашей независимости", - сказал он.

В.ЮЩЕНКО сослался на статистику, согласно которой количество сторонников вступления в НАТО за годы его президентства увеличилось с 14% до 33%. "Это динамика успешная", - заключил он, отвечая на вопрос журналиста, который ссылался на данные Центра им.Разумкова: сторонников вступления в НАТО в 2002 году было 32%, а теперь стало 19%.

В.ЮЩЕНКО уверен, что в случае референдума граждане Украины поддержат вступление в Альянс, как это сделали граждане Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии.

Низкую поддержку курса в НАТО Президент поясняет тем, что Украина "73 года находилась под коммунистическим режимом", тогда как поляки - только 32 года. Он также привел пример Испании, где поддержка вступления в НАТО была низкой на момент самого вступления, но быстро выросла в последующие годы.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что никто из его соперников по выборам: ни Виктор ЯНУКОВИЧ, ни Юлия ТИМОШЕНКО, - не будет проводить курс на вступление в НАТО.