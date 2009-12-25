Эксперт: Королевская занимается региональным лобби

Народный депутат от БЮТ, луганчанка Наталия КОРОЛЕВСКАЯ занялась региональным лобби, предложив программу развития Донбасса.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея ГОЛОБУЦКОГО.

По его мнению, на Донбассе растет количество неопределившихся в своем выборе избирателей, которые уже не будут голосовать за «своего» лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Донбасс постепенно меняет свои приоритеты. В последнее время среди жителей Донбасса резко увеличивается количество так называемых «отказников», не желающих оглашать свои политические предпочтения и неопределившихся в своем выборе. В условиях почти тотальной политической монополии Партии регионов это может означать одно – эти избиратели в большинстве своем не будут голосовать за ЯНУКОВИЧА. Характер визита ЯНУКОВИЧА, его неизменная риторика подтверждает тот факт, что ему нечего предложить местным избирателям. В регионе, где 18 лет власть находится в руках одних и тех же сил, оппозиционная риторика выглядит надуманной и «притянутой за уши», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, в то же время другие представители региона, обладающие большей подвижностью и качественно иным подходом к развитию региона, способны предложить новое видение стратегического движения вперед. «К примеру, недавняя инициатива КОРОЛЕВСКОЙ – программа «Новый Донбасс» – свидетельствует о том, что регион может и должен развиваться не по инерции и случайным стечениям обстоятельств, а благодаря новым, продуманным подходам. Не исключено, что «Новый Донбасс» КОРОЛЕВСКОЙ положит начало новой тенденции в регионе, когда вокруг конкретной программы развития начнут объединяться люди, невзирая на то, что инициатива эта исходит от представителя БЮТ», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, раздавленные нищетой простые жители Донбасса не питают иллюзий по поводу «нищенствующего» в Киеве руководства Партии регионов, поэтому готовы менять приоритеты партийных симпатий в обмен на возрождение промышленной мощи региона и улучшение своего уровня жизни.

«Общественная инициатива «Новый Донбасс», инициатором которой стала луганчанка, представительница БЮТ Н.КОРОЛЕВСКАЯ, свидетельствует о том, что система партийного кураторства над тем или иным регионом постепенно будет терять свою актуальность и уходить в прошлое, как пережиток. Все активнее будут развиваться принципы здорового непартийного лоббизма, основанного на принадлежности либо интересу к тому или иному региону. Главное для Донбасса с его мощностями – это не партийное покровительство на словах, а реальная программа развития. Плохо, что она до сих пор не была предложена лидерами ПР, и хорошо, что отдельные представители БЮТ задумываются о регионах, выходцами из которых они являются», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.