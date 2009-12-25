У Януковича свое виденье «ситуации с тигрюлей»

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что 2009 год стал кульминацией в противостоянии между главой государства Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, что ярко засвидетельствовало неэффективность и опасность для государства всей «помаранчевой» власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на собрании руководителей общественных организаций и объединений, которое состоялось сегодня в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

«Безусловно, 2009 год стал наиболее «ярким» итогом работы «помаранчевой» команды. Ведь за этот год очень жестко проявились все недостатки системы, которая работала последние пять лет», - сказал лидер Партии регионов.

Он отметил, что эта система оказалась неэффективной.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз отметил, что конфликты между членами «помаранчевой» команды раздражают украинский народ.

«В спектакле о войне между ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО наконец-то в 2009 году были сорваны маски, и стало понятно кто есть кто», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы думали: неужели у них не хватит ума прекратить распри и начать строительство сильной страны и проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику», - сказал он, добавив: «К сожалению, этого не произошло».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, если украинский народ еще хотя бы на год позволит работать этой власти, то страна будет утрачена.

«Вот такая ситуация с «тигрЮлей», - подытожил кандидат в Президенты.

В рамках мероприятия В.ЯНУКОВИЧУ был вручен Наказ Собора общественного понимания, под которым 148 всеукраинских общественных организаций и объединений собрали почти 5 млн. подписей в поддержку лидера Партии регионов как кандидата в Президенты Украины.