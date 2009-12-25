Партия Путина хочет видеть президентом Украины Януковича

Правящая партия РФ «Единая Россия» не может не выделять Виктора ЯНУКОВИЧА среди других кандидатов в Президенты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом сказал депутат Госдумы РФ Константин ЗАТУЛИН, комментируя заявления Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что у России нет своих кандидатов в Президенты Украины.

«Заявление Президента - официальный подход, который не может быть иным. Решение действительно принимает украинский избиратель. Но для нашей стороны логично следить за тем, чтобы это решение было честным и не нарушало закон. Также очевидно, что в силу нашей тесной связи с Украиной - и культурной, и человеческой - мы не можем избежать симпатий и антипатий. И с этой точки зрения у каждого есть свой взгляд на ситуацию в Украине», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, Д.МЕДВЕДЕВЫМ была выражена точка зрения, что при нынешнем Президенте Украины и нынешнем курсе развитие российско-украинских отношений невозможно. «Так как нынешний Президент Украины является кандидатом на следующих выборах, можно сказать, что мы зафиксировали свою позицию по отношению к одному из кандидатов и дали понять, что мы не можем быть заинтересованы в повторном избрании Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины», - сказал он.

«С другой стороны, зная, что во второй тур, скорее всего, выйдут В.ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО, на официальном уровне не отдается предпочтение кому бы то ни было. Но это не значит, что на партийном уровне мы не вправе этого делать. В данном случае я имею в виду то обстоятельство, что мы, партия «Единая Россия», имеем свои отношения с Партией регионов. Мы считаем, что Партия регионов представляет в основном русскоязычного избирателя Украины, живущего на востоке, юге и в центре страны. Это все люди, которые испытывают к России симпатию и хотят развития российско-украинских отношений. Понимая это, мы не можем не выделять Виктора ЯНУКОВИЧА в перечне кандидатов. Но это партийная позиция, а не позиция официальная государственная», - добавил член фракции "Единая Россия" в Госдуме.