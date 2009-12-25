Тимошенко пока не готова вязать носки и печь пироги

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко говорит, что пока не готова становиться классической бабушкой, которая будет «вязать носки и печь пироги для внуков». Об этом Тимошенко поведала в интервью журналу «Фокус». «Мне кажется, бабушка – это состояние души, а не статус, и к этому состоянию я пока не готова. Вязать носки в кресле-качалке, читать с выражением «Айболита» и печь пироги с яблоками – это пока не моё... Пусть извинит меня дочка...».