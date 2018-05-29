Леся Оробец: 78% абитуриентов считают внешнее оценивание эффективным средством против коррупции

Единый центр не имел права голосовать за првительственный бюджет на глиняных ногах, что держится на дутых макроэкономических фантазиях его авторов. Это путь к еще более масштабному кризису... Леся Оробец попала в Верховную Совет как дочка известного политика Юрия Оробца. В свое время она сказала, что знает и прекрасно понимает “цену” своего места в парламенте. Ей достались не только цветы и преимущества парламентского статуса. Она может вести запальчивые дискуссии и держать удары. Особенно заместителя председателя партии Единый центр Лесю Оробец волнуют вопросы образования. Она ответила на наши вопросы.

УЧИТЕЛЯ ПРОСЯТ ПОЛИТИКОВ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ Пани Леся, как вы прокомментируете призыв школьной общественности к политикам с просьбой не донимать проектами, которые не находят поддержки и понимания в просветительской среде? Как абсолютно логичный. Школа в первую очередь требует, профессионального подхода. Как и любое государственное дело. А у нас накануне выборов – целая лавина идей, которые работают исключительно на «раскручивание» того или другого кандидата. И беда в том, что не образование их интересует, а PR-эффект. Чтобы запомнилось и впечатление исправило.

Что вы имеете в виду?

А хотя бы проект возвращения к 10-летнему образованию. Кстати, ему и досталось больше всего на той самой пресс-конференции в УНИАН, где руководители школ предложили политиканам не беспокоиться. Их реально возмутила эта бездумная перспектива потери миллиардов гривен, уже потраченных на поэтапный выход образования на новое качество.

И я с этим абсолютно согласна. Тут намного больше вопросов, чем ответов. Нужно детальное исследование ряда обстоятельств, в том числе обстоятельный мониторинг социальных, этических и ресурсных последствий внедрения 12-летнего образования. У нас, к сожалению, до сих пор нет системного понимания, как эти дополнительные год-два отразятся на экономике страны, ее трудовых ресурсах, и сколько это будет стоить государству. А они – шашки наголо! Эдакие веселые слоны в фарфоровой лавке...

Почему же тогда, по вашему мнению, подавляющее большинство кандидатов на высшую государственную должность проигнорировали недавнюю передачу Савика Шустера, посвященную образованию? Ваш вопрос мне напомнил известный рекламный ролик: «Как я вас понимаю...», «Нет, не понимаете, у вас даже насморка нет!», «Прекрасно понимаю!»

У меня был тот же вопрос перед эфиром и те же заботы в голове, когда кандидаты в президенты декларировали свое видение перспектив развития украинского образования. Наверное, и вы были свидетелем того, что политики об образовании говорили так же, как у нас ее в настоящее время финансируют – по остаточному принципу. Так и время они искали для обсуждения неотложных образовательных проблем.

Каких именно? Хроническое недофинансирование, избыточная политизация, низкий прикладной уровень общего образования, отсутствие нормирования основных достижений реформы на уровне закона. Все они нуждаются в реальных политических решениях и кропотливой ежедневной работе. А не популизме, которым педагогов уже перекормили. У них теперь стойкая аллергическая реакция на любые попытки реформирования образования «сверху».

78% АБИТУРИЕНТОВ СЧИТАЮТ ВНЕШНЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ МЕРОЙ Ваш законопроект, которым предусмотрено нормирование внешнего независимого оценивания, руководители школ вроде бы поддержали... Не вижу в этом ничего странного. С одной стороны, его тяжело назвать привнесенным извне или навязанным «сверху». Он является общим заделом тысяч учителей, которые принимали участие в его доработке. С другой – у него есть реальная общественная поддержка. По последним исследованиям, внедрение независимого оценивания поддерживает 72% граждан, а 78% абитуриентов считают ВНО эффективной антикоррупционной мерой.

И в конечном итоге проект существенно уменьшает зависимость образовательной реформы от политической конъюнктуры, против которой школы восстали в последнее время.

И как это предусмотрено в проекте?

Нормирование реформы делает ее необратимой. Оно минимизирует ручное управление отраслью и гарантирует стабильность ее поступательного развития. Не случайно оппоненты нововведения всячески избегают публичных заявлений на эту тему. Они стремятся возобновить систему «телефонного права» при поступлении в высшие учебные заведения административно, кулуарно. Как говорят, исподтишка. И не потерять при этом поддержки электората.

То есть достаточно внедрить ВНО и школа получит защиту от избыточного внимания политиков, партийной символики на дневниках и тетрадях, привлечения школьников к участию в избирательной агитации? Конечно, нет. Этого явно не хватит. Для защиты от политической конъюнктуры и ручного управления отраслью образование по меньшей мере нуждается еще в финансировании – как стабильном, так и достаточном. Другими словами, минимальный рецепт деполитизации образовательной сферы имеет две составляющих части – четкие правила и достаточное финансирование.

Главная беда не в том, что средств не хватает образованию сегодня. Беда в том, что при таком подходе их не будет хватать всегда. Ведь причина в остаточном принципе финансирования. У нас даже на уровне планирования государственных расходов образование не является приоритетом. То есть денег на образование дают не столько, сколько нужно, а сколько остается после силовых и других «породистых» ведомств. Для издания учебников, в частности, в проекте бюджета-2010 опять не хватает 240 млн. грн., а для мониторинга качества образования и независимого оценивания – 37 млн. грн. А программу «школьный автобус» правительство вообще планирует финансировать в 2010 году из мыльного пузыря – Стабилизационного фонда, хотя на перелеты Президента, премьера и спикера в госбюджете место нашлось.

Скажу больше. Даже запланированные в бюджете средства и наука, и образование недополучат на 40–50%. Еще процентов 20–30 от запланированного съедает инфляция. Где взять деньги – никто не знает. Единственный выход – полагаться на милость исполнительной власти. В итоге – наша школа привыкла попрошайничать, выпрашивая деньги у управленцев и родителей.

И как же с этим бороться?

Лучший рецепт – радикальное изменение подходов к финансированию образования. В нем, в действительности, нет ничего нового. Он широко используется в большинстве европейских государств. Заключается он в жесткой привязке финансирования школ к количеству учеников и нормативно установленным параметрам стоимости обучения школьника, которые индексируются ежегодно. Если коротко – «деньги ходят за ребенком».

ПОДАЙТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ, БУДЬТЕ ДОБРЫ Но и у нас бюджетные расходы планируются в зависимости от количества детей школьного возраста... Да. И при этом нет ни жесткой привязки к школьным потребностям, ни их ежегодной индексации. В действительности, имеем загадочное явление: в бюджете деньги закладываются в расчете на ребенка, а в области или районы попадают в урезанном виде – в пределах финансирования так называемых «защищенных» статей. А остальное добавляют из местных бюджетов. Из милости. Если захотят.

Именно на этом этапе школа теряет бесповоротно принцип «деньги ходят за ребенком», понимая, что нужно низко-низко кланяться родителям и управленцам: «подайте на образование, будьте добры».

От кого зависит введение жесткой привязки финансирования школы к ее потребностям? В том и проблема, что от чиновников. Но им это зачем? Их, напротив, такая ситуация «греет». Депутатов облсоветов это устраивает ментально – ведь это «мы дали», а исполнительная власть также не забывает о собственной распределительной роли – «этому дала, а этому не дала». Зачем власти рыночные механизмы финансирования школ, если именно практика административного разделения средств делает ее всевластной?

В одном из недавних комментариев вы вспоминали о перестройке образовательных округов как средстве рационализации бюджетных средств... В действительности, не это является основным заданием образовательных округов. В первую очередь они ориентированы на внедрение нового качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех учеников, независимо от их местожительства. И более рациональное использование как бюджетных средств, так кадрового потенциала учебных заведений. В сущности, речь идет о масштабной децентрализации полномочий Минобразования: и относительно организации образовательного процесса, и относительно его финансирования в интересах областных и районных просветительских структур.

Если большинству региональных школ недостает кадров, ресурсов и финансирования, если двое учителей часто читают сельской молодежи восемь предметов из учебника, нужно кооперировать усилия учебных заведений. А нам, в свою очередь, их нужно разумно интегрировать, оптимизировать и администрировать.

И как министерство относится к такой идее?

Минобразования – один из инициаторов нововведения. В отличие от большинства правительственных структур, в Министерстве образования и науки до сих пор руководят специалисты. На сайте Минобразования можно найти проект Типичного положения об образовательном округе, который сейчас широко обсуждается общественностью. В частности и экспертной группой, которая работает при моей координации как председателе парламентского подкомитета по вопросам базового образования.

ЧЕГО ВОЛНОВАТЬСЯ, КОГДА ЕСТЬ ЭНДАВМЕНТЫ Может ли это помочь и высшей школе? Высшая школа имеет собственные резервы. Например, эндавменты. Правда, они также нуждаются в нормировании, но в данной сфере союзников, к счастью, больше, чем оппонентов. На сегодня мы с представителями большинства парламентских фракций завершаем работу над подготовкой проекта соответствующих законодательных изменений.

Объясните, что это такое?

Эндавмент является привычным для Запада инструментом не государственного финансирования деятельности некоммерческих структур. Например, университетов, музеев, театров, медицинских учреждений. Если очень кратко, в системе высшего образования эндавмент является капиталом, который предоставляется высшей школе для финансирования ее уставных потребностей. Обычно он имеет вид имущественных активов (недвижимость, ценные бумаги или денежные средства), которые кладываются в ценные бумаги, инвестиционные проекты или другое недвижимое имущество.

Что-то вроде благотворительной помощи?

Да, но в отличие от нее, сам эндавмент тратить нельзя. Он неприкосновенен. Пользоваться можно лишь процентом с его инвестирования.

Следовательно, речь идет о копейках?

Не совсем. Все зависит от величины самого эндавмента и оперативности инвесторов. В США, к примеру, он ежегодно дает Гарварду около $2 млрд., Принстону – $600 млн., а Ельському университету – около $340 млн.

Наибольшую ценность здесь составляет даже не объем, а стабильность финансирования. Речь идет не только об убедительных суммах со многими нулями, которых теперь не хватает “Могилянке” или Харьковской академии имени Ярослава Мудрого. Речь идет о гарантированном не государственном финансировании базовых потребностей высшего учебного заведения, которое никоим образом не зависит от милости высокопоставленных должностных лиц, парламентариев и других чиновников.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДЕРЖАЛСЯ НА ГЛИНЯНЫХ И ДУТЫХ ФАНТАЗИЯХ Но по Конституции бесплатное образование, в частности и высшее, должно гарантировать государство... Обычно так. Как и много других вещей. Но сеть глубокие сомнения, что при нынешнем правительстве кто-то будет спешить этим заниматься.

Вы же посмотрите, как готовится проект бюджета-2010. У нас бюджетный процесс блокируется на всех уровнях.

Проправительственное большинство бюджетного комитета ВР саботирует решение парламентского большинства относительно представления на рассмотрение Кабмина замечаний народных депутатов к проекту бюджета-2010. А правительство, в свою очередь, игнорирует требования закона относительно представления проекта в Верховную Раду.

Если госбюджета нет, правительство направляет средства в местные бюджеты отдельным постановлением. То есть переходит к ручному управлению государственными финансами. А это, в свою очередь, предоставляет исключительные возможности не только для применения коррупционных схем, но и административного давления на местную власть. Нетрудно догадаться, на кого будет работать этот админресурс накануне президентских выборов.

Может, стоило поддержать первый проект Кабмина без всей этой волокиты? К сожалению, правительственный проект бюджета был абсолютно неприемлем. Он строился на высосанных из пальца экономических показателях, далеких от реального уровня безработицы, ВВП, инфляции. В то же время в нем не были учтены последние законодательные изменения относительно повышения соцстандартов. Стратегические для страны проекты, связанные, в частности, с подготовкой к Евро-2012, должны были финансироваться не из реальных источников, а из пустого Стабфонда.

По этому проекту бюджет Минобразования усыхал на целый миллиард по сравнению с прошлым годом, а расходы на МВД росли на такую же сумму.

ЕЦ не имел никакого права голосовать за такой бюджет на «глиняных ногах», что держится исключительно на дутых макроэкономических фантазиях его авторов. Это путь к еще более масштабному кризису, за который придется платить нам всем. Очевидно, это мало тревожит нынешнюю власть накануне ее отставки. Их политика: после меня – хоть потоп.

ПАРТИИ УЗУРПИРОВАЛИ ПРАВО ГРАЖДАН Верите ли в обновление власти в ближайшее время? Да. Все будет зависеть от того, как быстро нам удастся провести инициированную ЕЦ реформу избирательного законодательства, которая усилит влияние общества на процесс формирования политической элиты

Имеете в виду ваш законопроект, которым предусматривается введение открытых списков на выборах? Думаете, крупнейшие фракции на такое пойдут? Вряд ли они пойдут на изменения в системе выборов народных депутатов. А вот для внесения изменений в процедуру выборов местного самоуправления имеем сегодня наиболее благоприятное время. Во-первых, кандидаты в президенты, которые имеют наибольшие фракции в парламенте, уже заявили о необходимости демократизации местных выборов. В канун выборов Президента им тяжело будет саботировать этот процесс. А во-вторых, до начала местной избирательной кампании остались около двух месяцев.

По нашей схеме выборы осуществляются на основе открытых избирательных списков местных организаций партий или их блоков. Другими словами, на суд избирателя политическая сила выносит не только декларации или предвыборные обещания, а репутацию, доброе имя и свершения конкретных людей, известных в данном избирательном округе. Им или доверяют, или нет. За них или отдают голоса граждане, или нет. Каждый в итоге получает определенный процент такого доверия.

То есть по результатам выборов тот или другой кандидат получает депутатский мандат не потому, что понравился партийному боссу, а потому, что набрал наибольший процент голосов в конкретном округе по сравнению с однопартийцами и представителями других политических сил.

Очевидно, внутрипартийная демократия торжествует. Но что от того избирателям? Избиратель получает не меньше. Начнем с того, что растет доверие к местной власти, а следовательно, и ее авторитет. Это уже много. Кроме того, местная власть наконец формируется на почве жесткой привязки избирательных программ к местным проблемам и реальной связи избирателей с избранным представителем. А как результат – растет культура и активность как граждан, так и депутатов.

Не кажется ли вам, что мажоритарная система выборов больше привязывает депутата к местным потребностям? Не хочу напрасно дискутировать. Здесь есть вопрос... В том числе относительно потребности чувствовать себя причастным к решению целого комплекса национальных проблем, кроме местечковых.

Дело в том, что любые проекты восстановления мажоритарной системы имеют весьма призрачные шансы на реализацию. В то же время их обсуждение в парламенте может лишь сорвать продвижение в этом направлении. Не имеют никакого смысла широкие дискуссии вокруг сравнения преимуществ открытой партийной и мажоритарной систем. Ведь любая из них будет лучше, чем нынешние закрытые списки. Впрочем, шансы на поддержку парламентского большинства имеют лишь открытые списки.

Нам нужно считаться с реалиями. А они заключаются в том, что права граждан делегировать собственные полномочия парламентариям или местным депутатам узурпированы политическими партиями. На сегодня исключительно партийные вожди формируют списки кандидатов и, в сущности, навязывают их избирателям. Наша задача заключается в том, чтобы это право вернуть гражданам.

Пока депутатский корпус избирается по старой системе, он не может отвечать стремлениям и надеждам общества, потому что не работает в его интересах. А голосование по открытым спискам вернет во власть профессионалов, способных не только заниматься проблемами местных общин, но и эффективно их решать.

Разговаривала Анна Ященко